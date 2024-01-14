Мигрантам-уклонистам выдавали повестки в Хабаровске

Военные следователи совместно с сотрудниками полиции провели мероприятия по поиску мигрантов, получивших российское гражданство и уклоняющихся от воинского учета, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на ВСУ СК России по ВВО.
Уклонистов искали по торговым точкам, заведениям общепита. Всего было выявлено порядка десяти иностранцев, официально проживающих и работающих в Хабаровске и не стоящих на военном учете. Полицейские проверили у мигрантов документы, также им были вручены повестки в военные комиссариаты для постановки на воинский учет.
Подобные мероприятия продолжаются в 2024 году.