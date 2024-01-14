Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Трамп заявил о «близости» третьей мировой войны

ВАШИНГТОН, 14 янв — РИА Новости. Мир еще никогда не был столь близок к началу третьей мировой войны, заявил бывший президент США Дональд Трамп, выступая перед своими сторонниками в штате Айова.
2020-11-06t011308z_1155248227_rc2dxj98zwjt_rtrmadp_3_usa-election-trump.jpg
Источник: Reuters

Я не думаю, что мы когда-либо подвергались такой опасности развязывания третьей мировой войны, как сейчас. И, как я заявляю в каждой своей речи, я предотвращу третью мировую, я знаю всех этих людей.

Дональд Трамп
45-й президент США

По мнению политика, США при администрации его преемника Джо Байдена стали «слабым и неэффективным государством», с мнением которого не считаются на мировой арене.

«Байден крайне некомпетентен. Единственное, что он хорошо умеет делать — это жульничать на выборах. Они (демократы. — Прим. ред.) хороши в фальсификации итогов выборов, а также прекрасно умеют преследовать своих политических оппонентов. Больше они ничего не умеют», — подчеркнул экс-президент США.

Трамп выступил с утверждением, что третья мировая война, если она начнется, не будет представлять собой привычное поле битвы между армиями и военной техникой двух противников.

«Это совсем не то же самое, что Первая и Вторая мировые войны. Те были ужасны, однако эта будет гораздо масштабнее, это будет аннигиляцией», — добавил политик.

Ранее Трамп заявлял, что Джо Байден в состоянии устроить третью мировую войну и уничтожить Америку за остающиеся до президентских выборов время. Он также обещал восстановить мир на планете «через силу», если снова займет должность главы государства.

Президентские выборы в США намечены на 5 ноября 2024 года. Опросы показывают, что Дональд Трамп — явный фаворит праймериз Республиканской партии. Как ожидается, ему будет противостоять действующий президент Джо Байден. Согласно опросам, Трампу вполне по силам победить в 2024 году.

Трамп Дональд
Байден Джо