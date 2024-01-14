Telegraph: Пентагон разочарован допущенной в Британии утечкой об ударе по Йемену

По данным The Daily Telegraph, предполагалось, что вся необходимая информация об атаке США и Великобритании будет обнародована после выполнения операции. Между тем, по словам источников, британская сторона настаивает, что утечка не отразилась на ходе операции. Однако британские власти пытаются установить источник утечки, пишет издание.
11 января The Times сообщала, что британский премьер-министр Риши Сунак провел совещание кабинета министров по подготовке к авиаударам по объектам Йемена. Тогда же Financial Times писала, что Пентагон разработал варианты точечных ударов по объектам хуситов в Йемене, в том числе по площадкам с ракетами и складам оружия. В ночь на 12 января США и Великобритания атаковали 60 объектов Йемена, включая радары, системы противовоздушной обороны, а также склады и места запуска беспилотников и ракет.
Лусине Баласян