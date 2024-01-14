Telegraph: Пентагон разочарован допущенной в Британии утечкой об ударе по Йемену

11 января The Times сообщала, что британский премьер-министр Риши Сунак провел совещание кабинета министров по подготовке к авиаударам по объектам Йемена. Тогда же Financial Times писала, что Пентагон разработал варианты точечных ударов по объектам хуситов в Йемене, в том числе по площадкам с ракетами и складам оружия. В ночь на 12 января США и Великобритания атаковали 60 объектов Йемена, включая радары, системы противовоздушной обороны, а также склады и места запуска беспилотников и ракет.