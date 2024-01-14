Губернатор встретился с ранеными на СВО бойцами и их близкими

«Мы всегда готовы поддержать наших бойцов, и тех, что стоят на боевых рубежах, так и вернувшихся домой, позаботиться о них и их близких. Для всех нас сейчас очень важный этап. Надо выдержать ту войну, которую нам объявили. Наши защитники — пример для каждого из нас. Ребята должны знать, что у них надежный тыл. Мы сформировали организацию “Тигр. Правопорядок”, где ребята [вернувшиеся с СВО] будут нести дежурства по правопорядку во Владивостоке и других населенных пунктах. Другое направление — трудоустройство ребят, кто получил ранения в “Примводоканал” и “Примтеплоэнерго”, где будет производиться доплата тем кто принимал участие [в СВО] плюс 30 тысяч к основному окладу. Для получения специальности мы готовы провести курсы и обучение за наш счет», — сообщил Олег Кожемяко в своем телеграм-канале.