Губернатор встретился с ранеными на СВО бойцами и их близкими

В штабе общественной поддержки Приморского края состоялась встреча губернатора Приморского края Олега Кожемяко, руководителей профильных министерств и ведомств, задействованных в государственной опеке выбывших из строя военнослужащих, а также представителей министерства обороны России с семьями бойцов СВО, получивших ранения в ходе боевых операций, сообщает ИА PrimaMedia. 13 января 2014 года в штабе собралось более 40 человек.
Инициаторами встречи выступили активисты комитета семей воинов Отечества по Приморскому краю и благотворительного фонда «Надежный тыл». Руководитель общественных организаций Алена Штыбина рассказала, что главная цель встречи — укрепление взаимопонимания и взаимодействия государственных и армейских структур во всем, что касается лечения, реабилитации и адаптации бойцов СВО, получившим ранения.
«В комитет воинов отечества и фонд поступают вопросы от раненных бойцов. Зачастую они касаются вопросов прохождения лечения бойцов СВО. Схема “передачи” пациентов в гражданские клиники недостаточно отработана, хотя премьер Мишустин неоднократно озвучивал, что раненные ребята могут лечиться в государственных медицинских учреждениях. Особенно такая нестыковка значима, когда дело идет о сложных ранениях. В то же время важность реабилитация демобилизованных военнослужащих в региональных медицинских центрах обозначил глава государства Владимир Путин в ходе прошедшей прямой линии», — отметила Алена Штыбина.
Александр Хлебудин, боец 155 дивизии, раненный в мае 2022 года, на встречу прибыл в инвалидной коляске. Александр перенес две операции, в военно-морском госпитале с ним работали лучшие нейрохирурги ДВФУ, часть утерянных функций организма удалось восстановить. Боец и его семья уверены, что дальнейшая реабилитация поставит на ноги воина.
«Мы с женой пришли узнать, возможно ли расширение спектра реабилитационных мероприятий, какие нам доступны, в какие клиники и структуры могут обращаться такие семьи как наша. Я получил ответы на все свои вопросы», — сказал Александр Хлебудин.
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко отметил эффективность формата, при котором за одним столом собираются представители минобороны, органов государственной власти, министерств здравоохранения и соцзащиты. Так можно быстрее разобрать возникающие проблемы, найти решения, а самое главное — дальнейшие алгоритмы действий.
«Мы всегда готовы поддержать наших бойцов, и тех, что стоят на боевых рубежах, так и вернувшихся домой, позаботиться о них и их близких. Для всех нас сейчас очень важный этап. Надо выдержать ту войну, которую нам объявили. Наши защитники — пример для каждого из нас. Ребята должны знать, что у них надежный тыл. Мы сформировали организацию “Тигр. Правопорядок”, где ребята [вернувшиеся с СВО] будут нести дежурства по правопорядку во Владивостоке и других населенных пунктах. Другое направление — трудоустройство ребят, кто получил ранения в “Примводоканал” и “Примтеплоэнерго”, где будет производиться доплата тем кто принимал участие [в СВО] плюс 30 тысяч к основному окладу. Для получения специальности мы готовы провести курсы и обучение за наш счет», — сообщил Олег Кожемяко в своем телеграм-канале.
Напомним, власти Приморского края оказывают семьям участников СВО всестороннюю поддержку. Забота о близких защитников Родины — приоритетная задача для государства. Большое внимание оказывается и самим бойцам, находящимся на СВО. По поручению президента Владимира Путина был создан Фонд «Защитники Отечества», приморский филиал которого был открыт в мае 2023 года. Сюда поступают обращения военнослужащих и их семей. Ни одно из них не остаётся без внимания.
«На передовой очень важно ощущать, что государство, страна, за будущее и мир в которой ты сражаешься, поддерживает тебя, твою семью. Там, в бою, очень остро ощущается, что такое Родина. И именно там начинаешь в нее верить. Такие встречи важны и необходимы. Спасибо, что есть Штаб общественной поддержки Приморского края. Мы получили эту поддержку сегодня», — отметил Валерий Алексеев, до ранения командовавший мотострелковым взводом.