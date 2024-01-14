Сенатор Усс предложил показывать в аэропорту Красноярска рекламу для СВО

Несколько дней назад сенатор от региона заявил, что была проделана большая работа по размещению данных о Красноярском крае и Енисейской Сибири в воздушной гавани столицы региона. Однако сейчас на экранах появилась реклама лапши быстрого приготовления, что возмутило Усса. Он призвал «беречь неповторимые черты нашего аэропорта» и «нашу Сибирь».
В пресс-службе заявили, что воздушная гавань ценит «каждого рекламодателя и партнера». Сенатор вновь опубликовал пост о рекламе. На этот раз он ответил, что «понимает стремление менеджеров аэропорта зарабатывать».
Он также написал, что на главном информационном дисплее «достойное место всегда должно отводиться рекламе социальной».
Политик порекомендовал использовать этот экран, в частности, для размещения слов поддержки возвращающимся из зоны боевых действий.