Сенатор Усс предложил показывать в аэропорту Красноярска рекламу для СВО

Несколько дней назад сенатор от региона заявил, что была проделана большая работа по размещению данных о Красноярском крае и Енисейской Сибири в воздушной гавани столицы региона. Однако сейчас на экранах появилась реклама лапши быстрого приготовления, что возмутило Усса. Он призвал «беречь неповторимые черты нашего аэропорта» и «нашу Сибирь».