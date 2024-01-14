В Иркутске провели телемост с участниками СВО

В рамках телемоста Губернатор договорился с командованием частей, где служат бойцы из Иркутской области, о проведении видео-конференц-связи с их родственниками. Было особенно значимо, что на связи с бойцами во время телемоста были их родные. Телемост провела заместитель Председателя Правительства Иркутской области, Валентина Вобликова, а также присоединился начальник отдела по надзору за исполнением законодательства в сфере оборонно-промышленного комплекса прокуратуры Иркутской области, Александр Кремзуков.