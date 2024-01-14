В Иркутске провели телемост с участниками СВО

В Иркутске 13 января прошел важный телемост с участниками спецоперации. Это онлайн-встреча была организована с военнослужащими, которым недавно были вручены награды Губернатором Иркутской области, Игорем Кобзевым.
В ходе поездки в зону Сибирского военного округа, глава региона и командование наградили военнослужащих из Иркутска, Усть-Кута, Баяндаевского и Осинского районов государственными наградами. Среди них были медали «За отвагу», «За храбрость» II степени, медали Суворова и Жукова. Эти высокие государственные награды РФ присуждаются военнослужащим в знак признания их мужества, боевого мастерства и вклада в безопасность и оборону страны. Кроме того, другие бойцы получили медали «За воинскую доблесть» и «За боевые отличия».
В рамках телемоста Губернатор договорился с командованием частей, где служат бойцы из Иркутской области, о проведении видео-конференц-связи с их родственниками. Было особенно значимо, что на связи с бойцами во время телемоста были их родные. Телемост провела заместитель Председателя Правительства Иркутской области, Валентина Вобликова, а также присоединился начальник отдела по надзору за исполнением законодательства в сфере оборонно-промышленного комплекса прокуратуры Иркутской области, Александр Кремзуков.