Осужденный экс-мэр Владивостока Олег Гуменюк все-таки попал на СВО

Слухи о том, что Олег Гуменюк готовится стать штурмовиком, появились в конце ноября прошлого года. Тогда за одни сутки телеграм-каналы (18+) успели распространить информацию о том, что он отправился искупать свое преступление на СВО, потом разоблачили этот фейк, а потом добавили некоторые подробности, якобы попытка была, но силовики не пустили. Действительно, позже в приморской ОНК подтвердили, что Гуменюк написал заявление, прошел все необходимые процедуры, но в последний моменты его сняли прямо с рейса самолета. Эксперты видели в этом негласный блок силовиков на провинившихся чиновников.