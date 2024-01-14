КНДР провела пуск баллистической ракеты, заявили в Японии

«По сообщению министерства обороны, со стороны Северной Кореи была выпущена, вероятно, баллистическая ракета. Призываем морские и воздушные суда следить за актуальной информацией, в случае обнаружения фрагментов, не приближаться к ним и сообщить в службу безопасности на море», — говорится в сообщении.