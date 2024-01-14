КНДР провела пуск баллистической ракеты, заявили в Японии

«По сообщению министерства обороны, со стороны Северной Кореи была выпущена, вероятно, баллистическая ракета. Призываем морские и воздушные суда следить за актуальной информацией, в случае обнаружения фрагментов, не приближаться к ним и сообщить в службу безопасности на море», — говорится в сообщении.
«Север запустил неопознанную баллистическую ракету в сторону Восточного (Японского — ред.) моря», — говорится в сообщении южнокорейского Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ).
Других подробностей и технических параметров запуска пока не приводится.
Позднее служба безопасности на море Японии со ссылкой на минобороны сообщила, что ракета, предположительно, уже упала.
Ранее в ОКНШ сообщали, что КНДР с конца прошлого года начала проводить регулярные зимние учения, их характер и масштаб сопоставим с предыдущими.
Последний раз Северная Корея запускала ракету в середине декабря.