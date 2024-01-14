Глава МВД Беларуси: амнистия может коснуться экстремистских преступлений

Министр внутренних дел Иван Кубраков сказал о том, что амнистия может коснуться экстремистских преступлений в эфире «Беларусь 1».
Так, глава МВД не исключил того, что амнистия 2024 года в Беларуси может коснутся лиц, осужденных за экстремистские преступления, так как вопрос еще будет обсуждаться.
Так, Кубраков сказал, что, по мнению президента Беларуси Александра Лукашенко, амнистия может быть применена в индивидуальном порядке, в том числе к раскаявшимся гражданам, которые осуждены за экстремизм.
— Данный вопрос еще будут проработан дополнительно, — пояснил глава МВД.
Он уточнил, что по каждому случаю следует работать индивидуально при применении амнистии к лицам, совершившим преступления экстремистской направленности. И заметил, что если власти увидят искреннее раскаяние, то амнистирование возможно.
При этом Кубраков напомнил, что принципиальное предложение МВД относительно амнистии 2024-го заключалось в том, чтобы не применять ее к тем, кто совершил преступления экстремистской и террористической направленности.
— Шансов было дано очень много, начиная от заявления обратиться к главе государства о помиловании, — подчеркнул он.
И, резюмируя, заметил, что ключевым моментом в этом вопросе будет условие того, что совершившие преступления осознали и исправились. Хотя здесь же он сказал, что есть определенная категория лиц, которые не осознали то, что «сломали человеческие судьбы, в том числе тех, кто сейчас находятся за границей».
— На самом деле они (совершившие экстремистские преступления. — Ред.) сломали очень много судеб, — заключил Кубраков.