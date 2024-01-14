Глава МВД Беларуси: амнистия может коснуться экстремистских преступлений

И, резюмируя, заметил, что ключевым моментом в этом вопросе будет условие того, что совершившие преступления осознали и исправились. Хотя здесь же он сказал, что есть определенная категория лиц, которые не осознали то, что «сломали человеческие судьбы, в том числе тех, кто сейчас находятся за границей».