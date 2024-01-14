Путин рад поездке на Чукотку, так как смог «собственными глазами» увидеть нужды людей

«Я давно собирался там побывать, не жалею, что съездил, потому что одно дело, когда знаешь по бумагам, а другое дело, когда собственными глазами посмотришь, — сказал Путин журналистам. — Когда сам проехал по зимнику, посмотрел, что это такое, начинаешь понимать, что это такое и как люди живут и что является первоочередными задачами, которые нужно решать».