Путин рад поездке на Чукотку, так как смог «собственными глазами» увидеть нужды людей

«Я давно собирался там побывать, не жалею, что съездил, потому что одно дело, когда знаешь по бумагам, а другое дело, когда собственными глазами посмотришь, — сказал Путин журналистам. — Когда сам проехал по зимнику, посмотрел, что это такое, начинаешь понимать, что это такое и как люди живут и что является первоочередными задачами, которые нужно решать».
«Такие поездки в этом смысле очень важны, и заменить их невозможно», — подчеркнул Путин.
Глава государства рассказал, что обратил внимание на проблему, когда «основной город [Чукотки] Анадырь находится на одной стороне залива, а аэропорт — на другой стороне». По его словам, пока рано говорить о ее решениях, поскольку «разные варианты существуют».
На вопрос, не жестковато ли было ехать на снегоболотоходе по зимнику — санной дороге по льду через Анадырский залив, — Путин ответил: «Все нормально».
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказывал, что зимник, по которому ехал глава государства, еще не был открыт официально из-за недостаточно крепкого льда. Однако, заверил Песков, специальные службы все несколько раз проверили для обеспечения безопасности президента.