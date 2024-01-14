Байден пригрозил республиканцам расплатой за отказ помогать Киеву

Республиканцы в 2023 году отказались голосовать за предложенный администрацией Байдена бюджет, в который были включены суммы для помощи Украине и Израилю. Они требуют, чтобы Белый дом выделил средства на безопасность американской границы на юге, а также ужесточил законодательство относительно миграции.