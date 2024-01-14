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Министр иностранных дел КНДР на следующей неделе посетит Россию

Министр иностранных дел Северной Кореи Цой Сон Хи посетит Россию на следующей неделе по приглашению главы российского МИДа Сергея Лаврова, сообщили в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства.
КНДР
Источник: Reuters

Визит северокорейского министра запланирован на 15—17 января. Официальный представитель МИД России Мария Захарова также сообщила «РИА Новости», что в Москве делегация КНДР проведет переговоры с Лавровым.

Лавров посетил Пхеньян с официальным визитом в октябре 2023 г. после завершения поездки в Пекин. Российский министр тогда отмечал, что Москва поддерживает стремление Северной Кореи «к отстаиванию своей независимости», и говорил, что этот визит позволяет обсудить каждую договоренность, которая была достигнута между президентом РФ Владимиром Путиным и лидером КНДР Ким Чен Ыном в ходе переговоров на космодроме Восточный, чтобы «гарантировать полное выполнение и воплощение в жизнь каждой из этих договоренностей».

Визит Ким Чен Ына в Россию продлился с 12 по 17 сентября 2023 г. Лидеры стран обсудили вопросы экономического и гуманитарного характера, а также положение дел в регионе. В июле празднование окончания Корейской войны посетил министр обороны России Сергей Шойгу.

дипломатия