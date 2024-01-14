Министр иностранных дел КНДР на следующей неделе посетит Россию

Лавров посетил Пхеньян с официальным визитом в октябре 2023 г. после завершения поездки в Пекин. Российский министр тогда отмечал, что Москва поддерживает стремление Северной Кореи «к отстаиванию своей независимости», и говорил, что этот визит позволяет обсудить каждую договоренность, которая была достигнута между президентом РФ Владимиром Путиным и лидером КНДР Ким Чен Ыном в ходе переговоров на космодроме Восточный, чтобы «гарантировать полное выполнение и воплощение в жизнь каждой из этих договоренностей».