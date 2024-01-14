Почему Буданов больше не говорит о захвате Крыма

По мнению политолога, переключение риторики режима Зеленского с рассказов о скорых перемогах на описание мощи российской армии должно подготовить украинское общество к «заморозке» конфликта, которую можно будет объяснить невозможностью бороться с таким сильным государством, как Россия.
Украинские и западные деятели рассуждают о «заморозке» конфликта так, словно это полностью зависит от них: возникло желание напасть на Россию — развязывают конфликт; не получилось победить Россию, иссякли ресурсы — замораживают конфликт. Но у России несколько иные планы…