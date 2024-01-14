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Почему Буданов больше не говорит о захвате Крыма

На Украине отмечают резкую смену риторики главы украинской разведки. По словам киевского политолога Дмитрия Корнейчука, полгода назад Буданов говорил о быстром наступлении, захвате Крыма, а теперь заговорил о совершенно другом — что у русских много беспилотников, мощные минные поля…
Источник: МК.RU Крым

По мнению политолога, переключение риторики режима Зеленского с рассказов о скорых перемогах на описание мощи российской армии должно подготовить украинское общество к «заморозке» конфликта, которую можно будет объяснить невозможностью бороться с таким сильным государством, как Россия.

Украинские и западные деятели рассуждают о «заморозке» конфликта так, словно это полностью зависит от них: возникло желание напасть на Россию — развязывают конфликт; не получилось победить Россию, иссякли ресурсы — замораживают конфликт. Но у России несколько иные планы…