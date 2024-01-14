Почему Буданов больше не говорит о захвате Крыма

На Украине отмечают резкую смену риторики главы украинской разведки. По словам киевского политолога Дмитрия Корнейчука, полгода назад Буданов говорил о быстром наступлении, захвате Крыма, а теперь заговорил о совершенно другом — что у русских много беспилотников, мощные минные поля…