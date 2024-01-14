Путин заявил, что за Дальним Востоком и Арктикой будущее России

После этого президент отправился в Хабаровск, где провел встречу с представителями бизнеса в Тихоокеанском госуниверситете. В последний раз Владимир Путин был в Хабаровске в 2013 г. — тогда 31 декабря он встречал Новый год с жителями региона, которые пострадали от наводнения на Дальнем Востоке.