Путин заявил, что за Дальним Востоком и Арктикой будущее России

«Мы уделяли этому внимание, уделяем и будем в будущем уделять. Потому что, безусловно, за этим будущее страны. Так же, как и с Арктикой. Здесь логистика, производство, минеральные ресурсы. Надо осваивать эти территории», — сказал президент.
Он отметил, что Дальний Восток важнейший регион: огромный, малонаселенный. «За Уральским хребтом у нас 12 млн всего граждан проживают», — уточнил Путин.
Путин во время визита в Хабаровск 11 января заявил, что когда запускалась программа развития Дальнего Востока, «настроение было кислое такое», поскольку было тяжело делать первые шаги. Сейчас движение «уже стало заметным на Дальнем Востоке», сказал он.
Этот год Путин начал с поездки на Чукотку 11 января, в которой он побывал впервые. Там президент посетил тепличный комплекс «Крестьянское хозяйство», пообщался с жителями Анадыря, а также проехался на снегоболотоходе «Хищник».
После этого президент отправился в Хабаровск, где провел встречу с представителями бизнеса в Тихоокеанском госуниверситете. В последний раз Владимир Путин был в Хабаровске в 2013 г. — тогда 31 декабря он встречал Новый год с жителями региона, которые пострадали от наводнения на Дальнем Востоке.