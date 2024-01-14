Китай сделал представление США из-за высказываний Блинкена о выборах на Тайване

«Госдеп опубликовал заявление по поводу выборов, прошедших на китайском острове Тайвань, серьезно нарушающее принцип “одного Китая” и три совместных китайско-американских коммюнике, серьезно нарушающее взятое на себя США политическое обязательство поддерживать с тайваньским регионом исключительно культурные, торговые и другие неофициальные отношения», — сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства КНР Мао Нин.
Накануне госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США рассчитывают на сотрудничество с новым руководством Тайваня в соответствии с принципом «одного Китая». Глава Госдепа также поздравил с победой нового главу администрации острова, указав на «прочность демократической системы и избирательного процесса» в регионе. По мнению представителя МИД Китая, это заявление «посылает ложный сигнал сепаратистским силам, выступающим за “независимость Тайваня”».
Вчера, 13 января, на Тайване прошли президентские и парламентские выборы. На президентских выборах победил кандидат от правящей Демократической прогрессивной партии (ДПП) Лай Циндэ. По результатам парламентских выборов, число мест ДПП в Законодательном Юане снизилось с 62 до 51, оппозиционная партия Гоминьдан получила 52 места, центристская Народная партия Тайваня — 8 мест. Сегодня, 14 ноября, на Тайвань прибудет делегация из бывших американских чиновников, а в мае текущего года остров может посетить несколько конгрессменов США.
Александр Кислов