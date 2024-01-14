СМИ: Швеция построит подлодки для противодействия России в Балтийском море

Подлодки типа A26 будут построены для военно-морских сил (ВМС) Швеции в 2027 и 2028 гг., они будут носить названия Blekinge и Skåne. Отмечается, что первые новые подводные лодки Швеции, построенные с середины 1990-х, которые присоединятся к четырем старым судам флота скандинавского государства.
28 декабря 2023 г. Комиссия по иностранным делам турецкого парламента одобрила заявку Швеции на членство в НАТО. До этого Анкара требовала от Стокгольма выполнения своих условий. Министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрем приветствовал решение турецкой парламентской комиссии.
Одним из условий Турции для снятия вето по членству Швеции в НАТО были поставки американских истребителей: еще в октябре 2021 г. Анкара обратилась к США с просьбой о покупке 40 истребителей F-16 и 79 комплектов модернизации для имеющихся у них военных самолетов. Американские законодатели заблокировали их продажу под предлогом нарушения прав человека в стране.
Швеция и Финляндия подали заявку на вступление в НАТО в мае 2022 г. Финляндия стала членом организации в апреле 2023 г., а присоединение Стокгольма все это время блокировали Турция и Венгрия. Впоследствии венгерские власти заявляли, что одобрят расширение военного блока после снятия турецкого вето.