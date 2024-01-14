СМИ: Швеция построит подлодки для противодействия России в Балтийском море

Одним из условий Турции для снятия вето по членству Швеции в НАТО были поставки американских истребителей: еще в октябре 2021 г. Анкара обратилась к США с просьбой о покупке 40 истребителей F-16 и 79 комплектов модернизации для имеющихся у них военных самолетов. Американские законодатели заблокировали их продажу под предлогом нарушения прав человека в стране.