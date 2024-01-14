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Итоги выборов на Тайване прокомментировал МИД Казахстана

Министерство иностранных дел РК Казахстан прокомментировало итоги президентских выборов на Тайване, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.
Итоги выборов на Тайване прокомментировал МИД Казахстана
Источник: МИД РК

«В связи с состоявшимися на Тайване выборами Республика Казахстан вновь заявляет о твердой поддержке принципа “одного Китая” и подтверждает, что правительство Китайской Народной Республики является единственным законным правительством, представляющим весь Китай, а Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая», — говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, министерство поддерживает усилия правительства КНР по осуществлению мирного воссоединения страны.

Напомним, что оппозиция Тайваня признала поражение на прошедших в субботу президентских выборах. Подсчет голосов еще продолжается, но Уильям Лай уже выступил перед сторонниками с победной речью. Официальные итоги будут подведены через несколько дней.

Добавим, что в августе 2022 года официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров озвучил позицию Казахстана по ситуации вокруг Тайваня.