Итоги выборов на Тайване прокомментировал МИД Казахстана

«В связи с состоявшимися на Тайване выборами Республика Казахстан вновь заявляет о твердой поддержке принципа “одного Китая” и подтверждает, что правительство Китайской Народной Республики является единственным законным правительством, представляющим весь Китай, а Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая», — говорится в сообщении.
В ведомстве также отметили, министерство поддерживает усилия правительства КНР по осуществлению мирного воссоединения страны.
Напомним, что оппозиция Тайваня признала поражение на прошедших в субботу президентских выборах. Подсчет голосов еще продолжается, но Уильям Лай уже выступил перед сторонниками с победной речью. Официальные итоги будут подведены через несколько дней.
Добавим, что в августе 2022 года официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров озвучил позицию Казахстана по ситуации вокруг Тайваня.