Оппозиция установила у здания парламента «протестную инсталляцию»: подробности

«Врачи этого уникального медицинского учреждения благодарили нас за поддержку. Моя артинсталляция еще не один раз появится на улицах столицы — и не только. Акция будет проводиться до тех пор, пока халатное решение о закрытии больницы не будет отменено, а Немеренко не уйдет в отставку», — написал Витнянский в соцсетях.