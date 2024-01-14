Оппозиция установила у здания парламента «протестную инсталляцию»: подробности

КИШИНЕВ, 14 янв — Sputnik. Активисты оппозиционной партии «Возрождение» снова установили в Кишиневе артинсталляцию в знак протеста против слияния инфекционной больницы имени Тома Чорбэ с дерматологической больницей в Кодру.
На этот раз протестная инсталляция появилась у здания парламента страны. По словам лидера протестующих, активиста партии Юрия Витнянского, работники идущей под закрытие больницы благодарят за внимание к проблеме.
«Врачи этого уникального медицинского учреждения благодарили нас за поддержку. Моя артинсталляция еще не один раз появится на улицах столицы — и не только. Акция будет проводиться до тех пор, пока халатное решение о закрытии больницы не будет отменено, а Немеренко не уйдет в отставку», — написал Витнянский в соцсетях.
Предыдущая акция протеста с использованием этой инсталляции прошла 12 января у здания больницы имени Тома Чорбэ. Представитель партии «Возрождение» Юрий Витнянский потребовал от министра здравоохранения Аллы Немеренко «уйти в отставку, а не продолжать уничтожать систему здравоохранения страны».
Ранее Немеренко заявила, что объединение двух медучреждений «предполагает лишь более эффективное совместное управление, а также определение необходимых ресурсов для обновления и реструктуризации существующих клинических отделений». По ее словам, «дискуссии вокруг участка, на котором расположена инфекционная клиническая больница “Тома Чорбэ”, являются всего лишь дешевыми политическими спекуляциями».
Сотрудники двух больниц с самого начала выступили против слияния медучреждений. В конце 2023 года они провели несколько акций протеста, выражая таким образом несогласие с предложением Минздрава. К одной из последних акций присоединились представители оппозиционных партий «Возрождение», «Гражданский конгресс», депутаты парламентской фракции БКС, а также экс-премьер Молдовы Ион Кику и бывший башкан Гагаузии Ирина Влах.