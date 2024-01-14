Премьер Эстонии исключила высылку украинских мужчин призывного возраста

В декабре 2023 г. в Эстонии заявили о готовности выдавать Киеву украинцев призывного возраста. Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс допустил такую возможность в случае поступления такого запроса от Украины. Сообщалось, что страны могут заключить соответствующее соглашение. СМИ уточняли, что экстрадиция иностранца на родину возможна только в случае привлечения его к уголовной ответственности. За временной защитой в Эстонии обратились более 7000 мужчин мобилизационного возраста.