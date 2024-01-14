Премьер Эстонии исключила высылку украинских мужчин призывного возраста

Каллас сообщила, что обсуждала этот вопрос с президентом Украины Владимиром Зеленским, посетившим Таллин на прошлой неделе.
«Да, мы обсуждали тему украинских беженцев, а точнее, украинских мужчин мобилизационного возраста», — сказала Каллас (цитата по «Страна.ua»).
Украинские беженцы могут находиться в Эстонии, если соблюдают установленные правила, добавила она. Эстонский премьер напомнила, что ЕС предоставил таким людям временную защиту, поэтому «мы точно не будем делать ничего для их выдачи». «Это задача Украины — обращаться к находящимся здесь людям и приглашать их обратно, чтобы помочь своей Родине», — пояснила Каллас.
В декабре 2023 г. в Эстонии заявили о готовности выдавать Киеву украинцев призывного возраста. Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс допустил такую возможность в случае поступления такого запроса от Украины. Сообщалось, что страны могут заключить соответствующее соглашение. СМИ уточняли, что экстрадиция иностранца на родину возможна только в случае привлечения его к уголовной ответственности. За временной защитой в Эстонии обратились более 7000 мужчин мобилизационного возраста.
До этого власти Германии отказали Украине в выдаче мужчин призывного возраста. Министр юстиции ФРГ Марко Бушманн заявил, что проблемы Киева с мобилизацией не будут иметь практических последствий для украинцев, проживающих в Германии.