Роспотребнадзор увидел экономические мотивы в заявлениях о «болезни Х»

В Роспотребнадзоре заявили, что Россия обладает всеми необходимыми ресурсами для успешного отражения биологических угроз, в том числе «болезни Х». В ведомстве подчеркнули, что «громкие» заявления о новой болезни могут нести экономические мотивы.