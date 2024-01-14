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Роспотребнадзор увидел экономические мотивы в заявлениях о «болезни Х»

В Роспотребнадзоре заявили, что Россия обладает всеми необходимыми ресурсами для успешного отражения биологических угроз, в том числе «болезни Х». В ведомстве подчеркнули, что «громкие» заявления о новой болезни могут нести экономические мотивы.
Роспотребнадзор
Источник: РИА "Новости"

«Россия, в свою очередь, обладает всем необходимым потенциалом для противодействия биологическим угрозам любого характера, в том числе “болезни Х” и своевременного и адекватного реагирования на них», — сообщил представитель ведомства журналистам (цитата по «Интерфакс»).

Отмечается, что включение «болезни Х» в повестку Всемирного экономического форума, а также «финансово заинтересованный состав участников, включающий крупные фармацевтические компании, показывает, что диалог сессии будет вращаться вокруг увеличения инвестиций».

Представитель российского ведомства подчеркнул, что готовность к возможным пандемиям обсуждается на различных площадках и форумах. «Однако участие в дискуссии мировых экспертов и ученых эпидемиологов, непосредственно занимающихся оценкой рисков новых пандемий и мер готовности к ним, не предусмотрено», — заявил представитель Роспотребнадзора.

На Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе заявлена сессия о «болезни X». Среди спикеров заявлены директор всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адхан Гебрейесус, председатель правления фармацевтической компании Astrazeneca Мишель Демаре и министр здравоохранения Бразилии Низия Тринидади. На встрече 17 января пройдет обсуждение усиления здравоохранения для отражения потенциальной угрозы.

«Болезнь Х» — теоретический неизвестный патоген, способный вызвать эпидемию или пандемию. ВОЗ внесла «болезнь Х» в перечень наиболее опасных болезней, требующих срочной разработки лекарств при обнаружении заболевания. По оценкам ВОЗ, болезнь может превзойти COVID-19 по количеству смертей на 20%.

Александра Горошилова

Роспотребнадзор
здоровье
медицина