Роспотребнадзор увидел экономические мотивы в заявлениях о «болезни Х»

«Россия, в свою очередь, обладает всем необходимым потенциалом для противодействия биологическим угрозам любого характера, в том числе “болезни Х” и своевременного и адекватного реагирования на них», — сообщил представитель ведомства журналистам (цитата по «Интерфакс»).
Представитель российского ведомства подчеркнул, что готовность к возможным пандемиям обсуждается на различных площадках и форумах. «Однако участие в дискуссии мировых экспертов и ученых эпидемиологов, непосредственно занимающихся оценкой рисков новых пандемий и мер готовности к ним, не предусмотрено», — заявил представитель Роспотребнадзора.
На Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе заявлена сессия о «болезни X». Среди спикеров заявлены директор всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адхан Гебрейесус, председатель правления фармацевтической компании Astrazeneca Мишель Демаре и министр здравоохранения Бразилии Низия Тринидади. На встрече 17 января пройдет обсуждение усиления здравоохранения для отражения потенциальной угрозы.
«Болезнь Х» — теоретический неизвестный патоген, способный вызвать эпидемию или пандемию. ВОЗ внесла «болезнь Х» в перечень наиболее опасных болезней, требующих срочной разработки лекарств при обнаружении заболевания. По оценкам ВОЗ, болезнь может превзойти COVID-19 по количеству смертей на 20%.
Александра Горошилова