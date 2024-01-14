России указали на возможность Европы умереть самостоятельно

Он настоял на том, чтобы ни одного солдата из России не отправляли на спасение Европы. По словам собеседника агентства, страны сами должны разобраться с местной элитой. «Не надо никого освобождать, нет! Эти страны умрут сами по себе, постепенно», — заявил Николя.