Он настоял на том, чтобы ни одного солдата из России не отправляли на спасение Европы. По словам собеседника агентства, страны сами должны разобраться с местной элитой. «Не надо никого освобождать, нет! Эти страны умрут сами по себе, постепенно», — заявил Николя.
Бывший солдат из Франции также счел, что Европейский союз (ЕС) стал копией Советского Союза. В то же время его идеалом является ЛГБТ (общественное движение, признано экстремистской организацией и запрещено в России).
Помимо этого, как отмечается, экономика ЕС выходит из строя, так как власти некомпетентны. Николя предсказал, что европейцы рано или поздно превратятся в «самых бедных» людей. «И наоборот — поднимается арабский, азиатский и африканский мир, а Европа уходит вниз» — указал он.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков предрек Европе «очень серьезные последствия», если та откажется от России. Он отметил, что Европа может жить без российского рынка, однако тогда ей придется искать товары в соседних странах и брать их втридорога.