В ВСУ назвали ситуацию с личным составом критической

«В войсках ждут свежее пополнение очень сильно, потому что на многих направлениях во многих подразделениях ситуация вполне себе критическая и с личным составом, и качество приходящего личного состава оставляет желать лучшего. В основном это мужчины очень старшего возраста и с кучей проблем, которые возникают в таком возрасте. Нам очень не хватает молодых ребят», — сказал офицер.
Он уточнил, что средний возраст бойцов — более 40 лет.
Накануне газета The New York Times также сообщала, что у ВСУ серьезные проблемы с личным составом. По информации издания, украинские солдаты утомлены длительными боями, потери, в свою очередь, восполняются лишь частично, зачастую более возрастными и плохо подготовленными новобранцами.
Один из военных ВСУ пожаловался изданию, что в армию мобилизуют людей, страдающих алкоголизмом. Он передал газете видео с учений, на котором инструкторы держат мужчину старше 50 лет, чтобы он смог выстрелить из винтовки. Такая ситуация возникла в том числе из-за того, что у этого новобранца проблемы со спиртным.
В пятницу глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявлял, что многих украинских новобранцев отправили на фронт слабо подготовленными к боевым действиям.
На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд из республики мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.