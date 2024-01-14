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Бывший владелец «Техносилы» отказался от российского гражданства

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Бывший владелец сети магазинов электроники «Техносила» Михаил Кокорич отказался от российского гражданства. Об этом он написал в LinkedIn.
Владелец "Техносилы"
Источник: РИА "Новости"

«На этой неделе я сознательно и официально отказался от гражданства Российской Федерации, прекратив свою формальную и единственную связь со страной», — сообщил Кокорич.

Свое решение предприниматель объяснил «несогласием с политикой российских властей».

К посту он приложил сертификат, выданный посольством. При этом в документе скрыто название государства, в котором находится дипломатическое представительство.

Кокорич основал в 2011 году частную космическую компанию Dauria Aerospace. Позже он создал несколько стартапов для работы в космической отрасли в США и Европе.