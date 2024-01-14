Бывший владелец «Техносилы» отказался от российского гражданства

«На этой неделе я сознательно и официально отказался от гражданства Российской Федерации, прекратив свою формальную и единственную связь со страной», — сообщил Кокорич.
Свое решение предприниматель объяснил «несогласием с политикой российских властей».
К посту он приложил сертификат, выданный посольством. При этом в документе скрыто название государства, в котором находится дипломатическое представительство.
Кокорич основал в 2011 году частную космическую компанию Dauria Aerospace. Позже он создал несколько стартапов для работы в космической отрасли в США и Европе.