Глава МИД Франции назвал 2024 год критически важным для Европы

«Для меня главным в ходе нашей первой встречи было отметить тот факт, что франко-германский тандем важен как никогда, 2024 год станет ключевым для всего континента. Я, в частности, говорю об этом в контексте выборов в США, которые потребуют проанализировать обстановку в зависимости от результатов», — сказал глава МИД Франции.