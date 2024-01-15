«Те, кто с автоматом в руках прошел украинизированную версию Донбасса, хорошо понимают, за что мы воюем. Этим ребятам, которые видели в школах туалеты, где вместо двух помещений — для девочек и для мальчиков, три помещения — для девочек, мальчиков и гендерно нейтральных, не нужно объяснять, какие ценности мы отстаиваем», — написал губернатор, который перед старым Новым годом навестил в Военном клиническом госпитале № 442 Западного военного округараненых бойцов.
Губернатор поздравил участников СВО с прошедшими праздниками, пожелал им скорейшего выздоровления и успешной реабилитации после ранений.
Беглов также пообещал привезти в госпиталь спортсменов-паралимпийцев, чтобы бойцы при желании могли обсудить с ними потенциальную карьеру в этой сфере.
Президент России Владимир Путин неоднократно указывал на тревожную ситуацию в западных странах с воспитанием детей. Он назвал чудовищным тот факт, несовершеннолетним внушают, будто у них есть право выбора, какого пола они хотят быть. Как отметил глава государства, такой нетрадиционный подход к ребенку может легко сломать ему жизнь.