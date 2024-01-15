Беглов рассказал о гендерно-нейтральных туалетах в школах на Украине

«Те, кто с автоматом в руках прошел украинизированную версию Донбасса, хорошо понимают, за что мы воюем. Этим ребятам, которые видели в школах туалеты, где вместо двух помещений — для девочек и для мальчиков, три помещения — для девочек, мальчиков и гендерно нейтральных, не нужно объяснять, какие ценности мы отстаиваем», — написал губернатор, который перед старым Новым годом навестил в Военном клиническом госпитале № 442 Западного военного округараненых бойцов.