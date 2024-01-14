Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

В офисе Зеленского считают, что садиться за стол переговоров неприемлемо

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак признал, что среди участников четвертой встречи советников по национальной безопасности, посвященной продвигаемой Киевом «формуле мира», не было единства, и украинской делегации приходится разъяснять свою позицию.
Ермак Андрей
Источник: РИА "Новости"

«Было бы неправдой сказать, что все [разделяют] одну позицию. Мы едины в главных принципах», — сказал он на пресс-конференции по итогам встречи.

«У нас разные идеи о том, как этого (главных принципов — прим. ТАСС) достигать. Некоторые говорят, что надо немедленно садиться за стол переговоров, и мы очень четко объясняем, почему сейчас это неприемлемо», — сказал Ермак, отвечая на вопрос журналиста, почему по итогам встречи не была принята совместная декларация.

Он также ушел от прямого ответа на вопрос о подготовке так называемого глобального мирного саммита, идею проведения которого также пытается продвигать Киев. Глава офиса президента назвал саму встречу в Давосе успешной, отметив, что там были представлены еще пять пунктов так называемого украинского плана. «Следующим шагом будет начать говорить о запуске глобального саммита мира», — сказал Ермак.

При этом утром, анонсируя в Telegram-канале открытие переговоров в Давосе, он написал, что этой на встрече Киев рассчитывает «согласовать формат глобального саммита мира».

Ранее высокопоставленный представитель Евросоюза сообщил журналистам после переговоров, что некоторые страны Юга на встрече подчеркнули необходимость учитывать озабоченности России. В свою очередь глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что Россия обязательно будет подключена в будущем к дискуссиям по Украине, сейчас, по его словам, ведется соответствующая подготовительная работа. Он отметил, что альтернативы участию РФ в мирном урегулировании нет.

Встреча в Давосе

В Давосе 14 января прошла созванная по инициативе Швейцарии и Украины четвертая встреча советников по национальной безопасности, посвященная украинской «формуле мира». В 2023 году состоялись три встречи в формате этой формулы. Последняя из них прошла на Мальте 28—29 октября 2023 года. Россия не была приглашена ни на одну из четырех встреч.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что встреча в Давосе будет использована Западом, чтобы путем обмана и шантажа попытаться перетянуть на сторону Украины страны глобального Юга и Востока. При этом она выразила уверенность, что партнеры России в Азии, Африке и Латинской Америке в полной мере осознают реальное положение дел и не позволят втянуть себя в откровенно антироссийские инициативы.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отмечал, что заявления Киева о мирном урегулировании делаются без учета существующих реалий. Москва не видит прогресса в мирном процессе вокруг Украины и поэтому продолжает специальную военную операцию.

ЕС