В офисе Зеленского считают, что садиться за стол переговоров неприемлемо

«Было бы неправдой сказать, что все [разделяют] одну позицию. Мы едины в главных принципах», — сказал он на пресс-конференции по итогам встречи.
«У нас разные идеи о том, как этого (главных принципов — прим. ТАСС) достигать. Некоторые говорят, что надо немедленно садиться за стол переговоров, и мы очень четко объясняем, почему сейчас это неприемлемо», — сказал Ермак, отвечая на вопрос журналиста, почему по итогам встречи не была принята совместная декларация.
Он также ушел от прямого ответа на вопрос о подготовке так называемого глобального мирного саммита, идею проведения которого также пытается продвигать Киев. Глава офиса президента назвал саму встречу в Давосе успешной, отметив, что там были представлены еще пять пунктов так называемого украинского плана. «Следующим шагом будет начать говорить о запуске глобального саммита мира», — сказал Ермак.
При этом утром, анонсируя в Telegram-канале открытие переговоров в Давосе, он написал, что этой на встрече Киев рассчитывает «согласовать формат глобального саммита мира».
Ранее высокопоставленный представитель Евросоюза сообщил журналистам после переговоров, что некоторые страны Юга на встрече подчеркнули необходимость учитывать озабоченности России. В свою очередь глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что Россия обязательно будет подключена в будущем к дискуссиям по Украине, сейчас, по его словам, ведется соответствующая подготовительная работа. Он отметил, что альтернативы участию РФ в мирном урегулировании нет.
Встреча в Давосе
В Давосе 14 января прошла созванная по инициативе Швейцарии и Украины четвертая встреча советников по национальной безопасности, посвященная украинской «формуле мира». В 2023 году состоялись три встречи в формате этой формулы. Последняя из них прошла на Мальте
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что встреча в Давосе будет использована Западом, чтобы путем обмана и шантажа попытаться перетянуть на сторону Украины страны глобального Юга и Востока. При этом она выразила уверенность, что партнеры России в Азии, Африке и Латинской Америке в полной мере осознают реальное положение дел и не позволят втянуть себя в откровенно антироссийские инициативы.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отмечал, что заявления Киева о мирном урегулировании делаются без учета существующих реалий. Москва не видит прогресса в мирном процессе вокруг Украины и поэтому продолжает специальную военную операцию.