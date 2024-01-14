В офисе Зеленского считают, что садиться за стол переговоров неприемлемо

«У нас разные идеи о том, как этого (главных принципов — прим. ТАСС) достигать. Некоторые говорят, что надо немедленно садиться за стол переговоров, и мы очень четко объясняем, почему сейчас это неприемлемо», — сказал Ермак, отвечая на вопрос журналиста, почему по итогам встречи не была принята совместная декларация.