Сенатор Пушков объяснил причины опасности треш-стримов

Кроме того, согласно подготовленной поправке в закон «О защите информации», социальные сети будут обязаны сами отслеживать противоправный контент и убирать его из своего трафика. По словам сенатора, даже если треш-стрим будет транслироваться из-за рубежа, то наказания останутся такими же. Для интернет-платформ будут действовать те же штрафы, вплоть до замедления трафика или блокировки, в случае если некая интернет-платформа откажется удалять такой контент.