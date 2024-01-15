Сенатор Пушков объяснил причины опасности треш-стримов

«Пакет соответствующих законодательных инициатив внесен в Госдуму, и его рассмотрение пройдет уже в ближайший месяц. Каких-либо нюансов, которые могли бы помешать его принятию, я не вижу. Это реакция на те процессы, которые происходили в интернете на протяжении многих лет. Это накопилось», — сказал сенатор РФ.
«Чтобы усилить воспитательный и предупредительный эффект, мы предлагаем рассматривать треш-стримы как отягчающее обстоятельство при совершении преступлений. Транслируемые через интернет преступления будут наказываться более сурово, чем если бы были совершены не “на камеру”, — отметил Пушков.
Кроме того, согласно подготовленной поправке в закон «О защите информации», социальные сети будут обязаны сами отслеживать противоправный контент и убирать его из своего трафика. По словам сенатора, даже если треш-стрим будет транслироваться из-за рубежа, то наказания останутся такими же. Для интернет-платформ будут действовать те же штрафы, вплоть до замедления трафика или блокировки, в случае если некая интернет-платформа откажется удалять такой контент.
«Мы настаиваем, что хулиганство, транслируемое на огромную аудиторию, имеет совершенно иное социальное звучание, чем хулиганство, совершенное в подъезде, поскольку это становится достоянием масс. Часть аудитории, особенно подростковая, может посчитать такого рода поведение “ненаказуемым”, то есть допустимым, а вкупе с лайками и донатами еще и модным и прибыльным занятием», — подчеркнул сенатор.