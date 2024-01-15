В Финляндии собираются закрыть школы с обучением на русском языке

Представитель администрации Лаппеэнранты объяснил возможное решение о закрытии школ необходимостью реформирования системы образования и экономией средств — это позволяло бы городу экономить более 1 млн евро (за какой период, не уточняется. — «Ведомости»), которые «можно было бы использовать для других школ города», указывает финская телерадиовещательная корпорация Yle.
Другая причина — сокращение количества детей, сообщала 11 января Yle со ссылкой на представителей администраций городов, в которых работает образовательная сеть. Популярность изучения русского языка в начальных классах резко снизилась после начала специальной военной операции. В 2022 г. в Йоэнсуу и Миккели русский язык в качестве дополнительного выбрали для изучения более 100 детей, а спустя год — менее 30, сообщала Yle 28 февраля 2023 г.
Предполагается, что после закрытия «Школы Восточной Финляндии» ее ученики перейдут в другие учебные заведения указанных городов. «Города, безусловно, намерены — по крайней мере судя по текущим переговорам — продолжать преподавание русского языка в собственных (муниципальных. — “Ведомости”) школах, однако объем и качество преподавания [в них] очень далеки от уровня “Школы Восточной Финляндии”, — говорится в письме Анттилы.
Предложение о закрытии «Школы Восточной Финляндии» будет рассмотрено на заседании городских советов этих городов. 16 января в Йоэнсуу пройдет встреча родителей учеников «Школы Восточной Финляндии», сообщил «Ведомостям» один из ее участников.
«Мы убеждены, что времена меняются и потребность во владении русским языком в Финляндии в будущем будет возрастать», — говорится в письме Анттилы. После закрытия по инициативе Хельсинки сухопутной границы с Россией (все погранпереходы не работают с 15 декабря 2023 г., а 11 января 2024 г. правительство Финляндии продлило закрытие до 11 февраля) отпала необходимость в специалистах со знанием русского в таких традиционных сферах, как туризм и торговля, но они по-прежнему нужны в журналистике, системе обороны и кибербезопасности, службе занятости и здравоохранении, пишет она.
Это не первый подобный случай в Финляндии. В октябре 2023 г. местные СМИ писали о закрытии по инициативе властей финско-русского языкового класса в школе в Турку на юго-западе страны. Местная администрация объясняла решение небольшим количеством учеников и трудностью в поиске квалифицированных преподавателей. Часть родителей допускала, что финско-русский класс закрывают из политических соображений.
Финляндия все больше сближается с Прибалтикой в вопросах безопасности, отношений с Россией, подходов к русскоязычному населению и русскому языку, отмечает младший научный сотрудник сектора региональных проблем и конфликтов ИМЭМО РАН Никита Белухин. При сокращении трансграничных торговых и культурных контактов специалистов со знанием русского языка в перспективе будет требоваться меньше, чем во время интенсивных связей в 2000—2010-е гг., признает эксперт. «При этом в России преподавание финского по государственной линии особо не сократилось, насколько я знаю, хотя сам спрос на курсы мог упасть», — говорит Белухин.
«Ведомости» направили запросы в администрации Иматры, Йоэнсуу и Лаппеэнранты, Анттиле, директорам трех школ и председателю правления фонда Антеро Латту, а также в МИД России и Россотрудничество.