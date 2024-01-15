В Финляндии собираются закрыть школы с обучением на русском языке

«Мы убеждены, что времена меняются и потребность во владении русским языком в Финляндии в будущем будет возрастать», — говорится в письме Анттилы. После закрытия по инициативе Хельсинки сухопутной границы с Россией (все погранпереходы не работают с 15 декабря 2023 г., а 11 января 2024 г. правительство Финляндии продлило закрытие до 11 февраля) отпала необходимость в специалистах со знанием русского в таких традиционных сферах, как туризм и торговля, но они по-прежнему нужны в журналистике, системе обороны и кибербезопасности, службе занятости и здравоохранении, пишет она.