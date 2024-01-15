СМИ: Германия готовится к войне с Россией

«В “день Х”, согласно секретному документу бундесвера, главнокомандующий НАТО отдаст приказ о переброске 300 тысяч военнослужащих на восточный фланг, в том числе 30 тысяч солдат бундесвера», — говорится в публикации.
Как пишет издание, эскалация якобы может начаться уже в феврале 2024 года с началом активного наступления России на позиции ВСУ, которое к июню того же года, согласно статье, закончится отступлением украинской армии.
«С точностью до места и месяца описываются (в сценарии. — прим. ред.) действия России и Запада, кульминацией которых является отправка сотен тысяч солдат НАТО и неизбежное начало войны летом 2025 года», — говорится в статье.
Как сообщается, наиболее вероятным местом столкновения станет Сувалкский коридор между Белоруссией и Калининградской областью. Однако вопрос о том, чем закончится эта гипотетическая эскалация, авторы статьи оставляют открытым.
Россия не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран НАТО, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.