КНДР испытала твердотопливную ракету с гиперзвуковой боеголовкой

В Главном ракетном управлении КНДР уточнили ЦТАК, что испытание было частью регулярной программы северокорейского оборонного агентства по разработке мощных систем вооружения. В ведомстве подчеркнули, что запуск «не оказал влияния на безопасность соседних стран» и «не имел никакого отношения к ситуации в регионе».