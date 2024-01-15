КНДР испытала твердотопливную ракету с гиперзвуковой боеголовкой

«14 января Главное управление ракетостроения КНДР провело испытательный запуск твердотопливной баллистической ракеты средне-дальнего радиуса действия с гиперзвуковой маневрирующей управляемой боеголовкой», — говорится в сообщении.
В Главном ракетном управлении КНДР уточнили ЦТАК, что испытание было частью регулярной программы северокорейского оборонного агентства по разработке мощных систем вооружения. В ведомстве подчеркнули, что запуск «не оказал влияния на безопасность соседних стран» и «не имел никакого отношения к ситуации в регионе».
14 января КНДР испытала баллистическую ракету средней дальности. По данным Японии, ракета упала за пределами ее исключительной экономической зоны в Японском море. Токио обвинил КНДР в нарушении резолюций ООН. Американские военные заявили, что запуск не представлял собой угрозы, но подчеркнули «дестабилизирующее воздействие» программы вооружений Северной Кореи.