Депутатом Омского горсовета избран Андрей Горбачёв

Согласно предварительным итогам, за него проголосовали 68,12% омичей, принявших участие в голосовании.
Дополнительные выборы депутата Омского городского Совета седьмого созыва проходили по одномандатному избирательному округу № 34, в связи со смертью в начале сентября прошлого года депутата от этого округа Виталия Путинцева.
Андрей Горбачёв — представитель «Единой России», как и его предшественник. Голоса по остальным кандидатам распределились следующим образом:
Михаил Федотов (КПРФ) −18,06%;
Юрий Лавров («Новые люди») — 5,42%;
Вячеслав Давыденко (Справедливая Россия — За Правду) −3,39%;
Кирилл Атаманиченко (ЛДПР) — 2,14%;
Руслан Хуснутдинов (Коммунисты России) — 1,47%.