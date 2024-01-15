Котюков: Железногорск и Зеленогорск получат новый импульс развития и сохранят привлекательность для жителей

В ходе визита они осмотрели цеха электрохимического завода — градообразующего предприятия, которое входит в состав госкорпорации «Росатом», ознакомились с технологиями обогащения урана и наработки радиоактивных изотопов.
На встрече с сотрудниками электрохимического завода и представителями общественности Алексей Лихачёв, Михаил Котюков и Вероника Скворцова вручили государственные, ведомственные и краевые награды работникам ЭХЗ и жителям Зеленогорска, отличившимся в педагогической, медицинской, патриотической сферах и при реализации социально значимых для города программ. В их числе работники завода Рустам Кулиев и Сергей Малышев, которые удостоились благодарности Президента Российской Федерации, и директор муниципального предприятия Сергей Кляус, получивший почётную грамоту Губернатора края.
Также глава региона провел рабочую встречу с главой Зеленогорска Вадимом Терентьевым. Михаил Котюков поздравил главу с избранием на этот пост в декабре 2023 года, обсудил с ним основные направления по социально-экономическому развитию муниципального образования.
«Сейчас задача, чтобы Зеленогорск подготовил свой план развития. Он должен учитывать планы развития предприятий и всей необходимой инфраструктуры. Город должен сохранить свои конкурентные преимущества, быть привлекательным для жизни и работы. На уровне Правительства Красноярского края сформирована рабочая группа с привлечением специалистов корпорации “Росатом”, ФМБА и органов местного самоуправления. Эта группа начинает работать с тем, чтобы уже в ближайшее время подготовить стратегические планы развития и Зеленогорска, и Железногорска. Уверен, что, объединив усилия федерального, регионального и местного уровней, мы справимся с решением этой задачи. И Железногорск, и Зеленогорск получат новый импульс развития и сохранят привлекательность для жителей наших территорий», — сказал Михаил Котюков.
Они осмотрели интерактивные площадки форума и пообщались с его участниками. Юноши и девушки рассказали гостям о тех сообществах, в которых они состоят. Поисковики представили находки, сделанные во время экспедиций, юнармейцы показали приёмы самообороны и мастерство в обращении с макетами оружия.