Котюков: Железногорск и Зеленогорск получат новый импульс развития и сохранят привлекательность для жителей

«Сейчас задача, чтобы Зеленогорск подготовил свой план развития. Он должен учитывать планы развития предприятий и всей необходимой инфраструктуры. Город должен сохранить свои конкурентные преимущества, быть привлекательным для жизни и работы. На уровне Правительства Красноярского края сформирована рабочая группа с привлечением специалистов корпорации “Росатом”, ФМБА и органов местного самоуправления. Эта группа начинает работать с тем, чтобы уже в ближайшее время подготовить стратегические планы развития и Зеленогорска, и Железногорска. Уверен, что, объединив усилия федерального, регионального и местного уровней, мы справимся с решением этой задачи. И Железногорск, и Зеленогорск получат новый импульс развития и сохранят привлекательность для жителей наших территорий», — сказал Михаил Котюков.