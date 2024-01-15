Австралия утилизирует списанные вертолеты MRH-90 вместо передачи Украине

Австралия в сентябре 2023 года объявила, что выводит из эксплуатации парк из 47 вертолетов, на 14 месяцев раньше запланированного срока. Причиной стала июльская авария воздушного судна такого типа, в которой погибли четыре человека. Вертолет принимал участие в крупных учениях Talisman Sabre, которые проводятся совместно с США.
При этом изначально, пишет ABC, вертолеты планировали списать не ранее 2037 года, однако из-за многочисленных проблем, которые приводили к приостановке полетов, решение изменили. Страна приобрела у США 40 вертолетов UH-60M Black Hawk, которые придут на замену Taipan.
Несмотря на серьезные претензии к безопасности Taipan, Киев 19 декабря направил Канберре официальный запрос о передаче этих вертолетов. Катерина Аргиру, сопредседатель Австралийской федерации украинских организаций, считает, что их отправка на Украину имела бы большое значение, поскольку у России есть преимущество в воздухе. Посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко заявил, что надежда на получение MRH-90 пока есть, поскольку украинские власти пока не получили от Австралии ответа.
Украина ранее получила вертолеты от ряда стран Запада, например, UH-60 Black Hawk от США и Sea King от Великобритании. Передать вертолеты Киеву пообещали Латвия, Чехия и другие государства. Россия осуждает военную помощь Украине, заявляя, что это затягивает боевые действия.