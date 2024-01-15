Австралия утилизирует списанные вертолеты MRH-90 вместо передачи Украине

Несмотря на серьезные претензии к безопасности Taipan, Киев 19 декабря направил Канберре официальный запрос о передаче этих вертолетов. Катерина Аргиру, сопредседатель Австралийской федерации украинских организаций, считает, что их отправка на Украину имела бы большое значение, поскольку у России есть преимущество в воздухе. Посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко заявил, что надежда на получение MRH-90 пока есть, поскольку украинские власти пока не получили от Австралии ответа.