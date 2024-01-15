Расчет «Тора» уничтожил в зоне СВО украинскую «Валькирию»

«ЗРК “Тор” Может стрелять одновременно по четырем целям или четырьмя ракетами по одной. Командир оценивает угрозу с помощью показателей на приборах или даже может разглядеть ее в мощную камеру. Этот ЗРК замечает даже самые мелкие объекты, и если скорость у цели небольшая, то сначала ее можно разглядеть, чтобы не тратить ракеты зря», — рассказали в МО РФ.