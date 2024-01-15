Расчет «Тора» уничтожил в зоне СВО украинскую «Валькирию»

«В ходе боевого дежурства расчет зенитного ракетного комплекса “Тор” группировки войск “Запад” уничтожил беспилотный летательный аппарат “Валькирия” ВСУ на купянском направлении», — сообщили в МО РФ.
Уточняется, что расчет при помощи радиолокационной станции кругового обзора обнаружил приближающийся БПЛА противника и произвел пуск ракет.
«ЗРК “Тор” Может стрелять одновременно по четырем целям или четырьмя ракетами по одной. Командир оценивает угрозу с помощью показателей на приборах или даже может разглядеть ее в мощную камеру. Этот ЗРК замечает даже самые мелкие объекты, и если скорость у цели небольшая, то сначала ее можно разглядеть, чтобы не тратить ракеты зря», — рассказали в МО РФ.