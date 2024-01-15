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Эсминец США сбил над Красным морем запущенную с территории Йемена ракету

Американский истребитель сбил противокорабельную баллистическую ракету, которая была запущена с подконтрольной хуситам территории Йемена, сообщило Центральное командование вооруженных сил США. По информации ведомства, целью атаки был американский эсминец Laboon в южной части Красного моря.
USS Cape St. George.
Источник: U.S. Navy

«14 января примерно в 16:45 из контролируемых хуситами районов Йемена по американскому эсминцу Laboon, который действовал в южной части Красного моря, была выпущена противокорабельная крылатая ракета. Ракета была сбита вблизи провинции Ходейда. О пострадавших и о каком-либо ущербе не сообщалось», — говорится в сообщении командования в X.

В последние несколько месяцев участились обстрелы судов, следующих в международных водах в Красном море, на фоне войны между Израилем и палестинским движением «Хамас». Удары с помощью ракет или беспилотников наносят йеменские хуситы, поддерживающие «Хамас», против судов, связанных, по их мнению, с Израилем.

Милена Костерева