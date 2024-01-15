Эсминец США сбил над Красным морем запущенную с территории Йемена ракету

«14 января примерно в 16:45 из контролируемых хуситами районов Йемена по американскому эсминцу Laboon, который действовал в южной части Красного моря, была выпущена противокорабельная крылатая ракета. Ракета была сбита вблизи провинции Ходейда. О пострадавших и о каком-либо ущербе не сообщалось», — говорится в сообщении командования в X.
В последние несколько месяцев участились обстрелы судов, следующих в международных водах в Красном море, на фоне войны между Израилем и палестинским движением «Хамас». Удары с помощью ракет или беспилотников наносят йеменские хуситы, поддерживающие «Хамас», против судов, связанных, по их мнению, с Израилем.
Милена Костерева