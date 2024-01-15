Марат Хусаинов освобожден от должности первого заместителя министра обороны

Распоряжением главы государства Хусаинов Марат Рахимович освобожден от должности первого заместителя Министра обороны Республики Казахстан — начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Казахстан, сообщает пресс-служба Акорды.
Хусаинов Марат Рахимович родился 20 мая 1967 года в с/з Амантауский Нуринского района Карагандинской области. В 1988 году окончил Челябинское высшее танковое командное училище. В 1997 году с отличием — Военную академию бронетанковых войск. В 2010 году с отличием и золотой медалью — Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации.
Карьера:
Воинское звание: генерал-лейтенант (2021).Владение языками: казахский, русский. Награжден орденом «Данқ» ІІ степени.
1988−1994 гг. — проходил службу на должностях командира взвода, командира роты, командира учебного танкового батальона.
1997−2000 гг. — начальник штаба — заместитель командира в/ч 61993.
2000−2002 гг. руководил управлениями в Военно-научном центре Министерства обороны Республики Казахстан.
2002−2005 гг. — начальник штаба, командир в/ч 25744.
2005−2006 гг. — начальник отдела хранения техники и вооружения в/ч 27943.
2006−2008 гг. — начальник оперативного управления штаба Управления командующего войсками регионального командования «Восток».
2010−2013 гг. — начальник штаба Управления командующего войсками регионального командования «Запад».
2013−2014 гг. — начальник штаба Управления командующего войсками регионального командования «Восток».
2014−2016 гг. — начальник штаба Управления командующего войсками регионального командования «Юг».
2016−2019 гг. — командующий войсками регионального командования «Юг».
2019−2020 гг. — главнокомандующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Республики Казахстан.
2020−2021 гг. — первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Казахстан.
С сентября 2021 года — первый заместитель Министра обороны — начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Казахстан.