Марат Хусаинов освобожден от должности первого заместителя министра обороны

Хусаинов Марат Рахимович родился 20 мая 1967 года в с/з Амантауский Нуринского района Карагандинской области. В 1988 году окончил Челябинское высшее танковое командное училище. В 1997 году с отличием — Военную академию бронетанковых войск. В 2010 году с отличием и золотой медалью — Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации.