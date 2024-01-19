Единоросс выиграл довыборы в омский горсовет

По предварительным данным избирательной комиссии Омской области, господин Горбачев набрал 68,12% голосов. Всего в выборах приняли участие шесть кандидатов, выдвинутых политическими партиями. Второе место занял секретарь обкома КПРФ Михаил Федотов (18,06%).



Согласно данным ГАС «Выборы», на 18:00 14 января (за два часа до закрытия избирательных участков) в голосовании приняли участие всего 8,22% избирателей.



Как сообщал «Ъ-Сибирь», выборы стали необходимыми после смерти в сентябре этого года первого вице-спикера горсовета, единоросса Виталия Путинцева. По итогам довыборов во фракции «Единой России», вновь станет 36 депутатов. У партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» три мандата, у КПРФ — один.