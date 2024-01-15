Действующий мэр Братска заявил о готовности участвовать в выборах главы города в этом году

Выборы мэра Братска должны состоятся осенью этого года. Отвечая на вопрос, намерен ли действующий мэр участвовать в предвыборной гонке, Сергей Серебренников рассказал, что сейчас в Братске реализуются крупные проекты, которые он со своей командой хотел бы довести до завершения. В качестве примеров мэр Братска привёл Индивидуальную программу развития города, по которой из регионального бюджета в течение ближайших трёх лет будет поступать по 1 миллиарду рублей, а также программу догазификации.