Действующий мэр Братска заявил о готовности участвовать в выборах главы города в этом году

Выборы мэра Братска должны состоятся осенью этого года. Отвечая на вопрос, намерен ли действующий мэр участвовать в предвыборной гонке, Сергей Серебренников рассказал, что сейчас в Братске реализуются крупные проекты, которые он со своей командой хотел бы довести до завершения. В качестве примеров мэр Братска привёл Индивидуальную программу развития города, по которой из регионального бюджета в течение ближайших трёх лет будет поступать по 1 миллиарду рублей, а также программу догазификации.
Я хочу проекты довести до конца, — сказал Сергей Серебренников. — Вместе с командой, в которую входят не только мои коллеги — сотрудники администрации города. В неё входят множество братчан: это и бизнес, и культура, и спорт, образование и просто жители, ветераны. Мы приняли решение: мы идём на выборы.
В 2019 году Сергей Серебренников одержал убедительную победу на выборах мэра Братска. За него проголосовали 43,3% избирателей, пришедших на избирательные участки.