Границы Мангистауской области изменили в Казахстане

«Изменить границы Мангистауской области путем включения в территорию области земель между границей Мангистауской области и исходной линией для отсчета ширины территориальных вод (моря) РК на Каспийском море общей площадью 721940,2365 гектара согласно приложению к настоящему постановлению», — говорится в документе.