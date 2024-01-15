Границы Мангистауской области изменили в Казахстане

«Изменить границы Мангистауской области путем включения в территорию области земель между границей Мангистауской области и исходной линией для отсчета ширины территориальных вод (моря) РК на Каспийском море общей площадью 721940,2365 гектара согласно приложению к настоящему постановлению», — говорится в документе.
Акимату Мангистауской области предписано принять соответствующие меры.
Площадь от границы области до исходной линии отсчета ширины территориальных вод (моря) по Мангистауской области, из них:
- площадь от границы области до исходной линии отсчета ширины территориальных вод (моря) по городу Актау — 7470,9780 га;
- площадь от границы области до исходной линии отсчета ширины территориальных вод (моря) по Бейнеускому району — 44403,4302 га;
- площадь от границы области до исходной линии отсчета ширины территориальных вод (моря) по Каракиянскому району — 103594,2512 га;
- площадь от границы области до исходной линии отсчета ширины территориальных вод (моря) по Мангистаускому району — 68421,9385 га;
- площадь от границы области до исходной линии отсчета ширины территориальных вод (моря) по Мунайлинскому району — 2867,6812 га;
- площадь от границы области до исходной линии отсчета ширины территориальных вод (моря) по Тупкараганскому району — 495181,9574 га.
- Постановление вводится в действие с 23 января 2024 года.