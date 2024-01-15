Суд да деньги: В Молдове взвинтили госпошлины — теперь защитить себя в суде будет стоить очень дорого

Если ваши права нарушены, и вы хотите добиться справедливости в суде, то вам для начала предстоит хорошенько раскошелиться. И не только на адвоката — отныне даже обычные государственные пошлины обойдутся вам в кругленькую сумму. Об этом пишет Moldova Adevarata.
Согласно источнику, надеяться на восстановление своих законных прав можно только в том случае, если у вас хватит денег на гербовый сбор, госпошлину за повестку в суд, госпошлину за апелляцию, госпошлину за ходатайства о пересмотре судебных распоряжений и другие официальные юридические траты.
«Если же денег недостаточно, то даже не надейтесь на справедливое решение ваших юридических проблем. Судьи и пальцем не шевельнут для восстановления законности и справедливости, если ваше финансовое положение оставляет желать лучшего».
Также сообщается, что платить теперь нужно будет не только за рассмотрение дела, но и за каждый перенос заседания. Чем больше откладывается рассмотрение дела, тем выше пошлина за каждое последующее заседание. Рассмотрение дела может быть отложено по любой малозначимой причине, вплоть до неверно написанного слова или отсутствии, например, третьей копии документа. Зато судьи будут мотивированы переносить заседания как можно чаще, так как их министерство на этом неплохо заработает. Что же касается выносимых судом решений, то в этом плане у нас без изменений — судьи не несут ответственности за свои решения.