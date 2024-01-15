Суд да деньги: В Молдове взвинтили госпошлины — теперь защитить себя в суде будет стоить очень дорого

Также сообщается, что платить теперь нужно будет не только за рассмотрение дела, но и за каждый перенос заседания. Чем больше откладывается рассмотрение дела, тем выше пошлина за каждое последующее заседание. Рассмотрение дела может быть отложено по любой малозначимой причине, вплоть до неверно написанного слова или отсутствии, например, третьей копии документа. Зато судьи будут мотивированы переносить заседания как можно чаще, так как их министерство на этом неплохо заработает. Что же касается выносимых судом решений, то в этом плане у нас без изменений — судьи не несут ответственности за свои решения.