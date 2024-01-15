Михаил Дегтярёв: Мы должны сделать всё, чтобы людям жилось лучше

К слову, в регионе реализуются 17 собственных мер. В их числе — краевой материнский капитал, отдых и оздоровление детей. Также очень востребован «Подарок новорожденному». По поручению губернатора коробку со всем необходимым малышу на первое время с сентября 2021 года получает при выписке каждая молодая мама. Всего за время действия акции обладателями такого приданого стали почти 24 тысячи семей.