Михаил Дегтярёв: Мы должны сделать всё, чтобы людям жилось лучше

Сегодня главной темой заседания президиума правительства края под председательством губернатора Михаила Дегтярева стала организация работы с семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Хабаровского края.
Прежде чем перейти к рассмотрению заявленной повестки, руководитель региона напомнил, что наступивший 2024 объявлен президентом России Владимиром Путиным Годом семьи. Именно поддержка семей оказалась ключевым вопросом на состоявшейся на минувшей недели встречи главы государства и губернатора Хабаровского края.
— Наш президент Владимир Владимирович Путин наш край и весь Дальний Восток поддерживает. Мы этим дорожим и должны сделать все, чтобы людям жилось лучше: все инициативы Президента реализовывались в срок и с должным уровнем качества, — заявил Михаил Дегтярев.
Как говорит Владимир Путин: «Семья — это не просто основа государства и общества, это духовное явление, основа нравственности. … вопросы поддержки семей должны быть, что называется, сквозными во всех наших планах и программах».
По данным министра соцзащиты Александра Дорофеева, в регионе проживает 275 тысяч детей — 21,5% всего населения. Различными формами господдержки охвачено 125 тысяч юных граждан. В 2024 году на эти цели с учетом выплат Социального фонда России предусмотрено около 28 млрд рублей.
В фокусе особого внимания — семьи военнослужащих специальной военной операции. По поручению губернатора в состав многодетной семьи включены молодые люди 18−22 лет, участвующие в СВО.
— Мы договаривались: сохранять за семьей статус многодетной до тех пор, пока ребята выполняют свой воинский долг, — подчеркнул руководитель края.
Таким образом, родные бойца смогут рассчитывать на всю возможную в этом случае социальную помощь.
К слову, в регионе реализуются 17 собственных мер. В их числе — краевой материнский капитал, отдых и оздоровление детей. Также очень востребован «Подарок новорожденному». По поручению губернатора коробку со всем необходимым малышу на первое время с сентября 2021 года получает при выписке каждая молодая мама. Всего за время действия акции обладателями такого приданого стали почти 24 тысячи семей.
Еще одна эффективная мера поддержки — социальный контракт, благодаря которому малоимущие граждане могут найти работу, завести личное подсобное хозяйство и даже открыть свое дело. В 2023-м этой формой помощи воспользовались 2169 семей. В новом году на соцконтракты в краевом бюджете заложено более 427 млн рублей — на 43 млн рублей больше, чем в прошлом. За счет чего число получателей тоже увеличится.
— Прошу быть к ним особенно внимательными. Дружелюбие и забота — это самое главное в работе с людьми! — нацелил госаппарат Михаил Дегтярев.
При обсуждении вопроса поддержки воспитанников детских домов руководитель региона особо отметил важность проведения для них занятий финансовой грамотности. Напомним, с июля 2023 года по распоряжению губернатора размер карманных денег детей вырос в 20 раз: вне семьи многие ребята просто не знают, как с ними правильно обращаться.