Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Михаил Дегтярёв: Мы должны сделать всё, чтобы людям жилось лучше

Состоялось очередное заседание президиума правительства Хабаровского края.
Источник: В. Реутов, правительство Хабаровского края

Сегодня главной темой заседания президиума правительства края под председательством губернатора Михаила Дегтярева стала организация работы с семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Хабаровского края.

Прежде чем перейти к рассмотрению заявленной повестки, руководитель региона напомнил, что наступивший 2024 объявлен президентом России Владимиром Путиным Годом семьи. Именно поддержка семей оказалась ключевым вопросом на состоявшейся на минувшей недели встречи главы государства и губернатора Хабаровского края.

— Наш президент Владимир Владимирович Путин наш край и весь Дальний Восток поддерживает. Мы этим дорожим и должны сделать все, чтобы людям жилось лучше: все инициативы Президента реализовывались в срок и с должным уровнем качества, — заявил Михаил Дегтярев.

Как говорит Владимир Путин: «Семья — это не просто основа государства и общества, это духовное явление, основа нравственности. … вопросы поддержки семей должны быть, что называется, сквозными во всех наших планах и программах».

В Хабаровском крае выстроена целостная система мер: от поддержки будущих мам до достижения ребенком определенного возраста. Ключевой результат этой работы — рост числа многодетных семей. За последние 3 года — плюс 4 тысячи семей, сейчас их 23 тысячи.

По данным министра соцзащиты Александра Дорофеева, в регионе проживает 275 тысяч детей — 21,5% всего населения. Различными формами господдержки охвачено 125 тысяч юных граждан. В 2024 году на эти цели с учетом выплат Социального фонда России предусмотрено около 28 млрд рублей.

В фокусе особого внимания — семьи военнослужащих специальной военной операции. По поручению губернатора в состав многодетной семьи включены молодые люди 18−22 лет, участвующие в СВО.

— Мы договаривались: сохранять за семьей статус многодетной до тех пор, пока ребята выполняют свой воинский долг, — подчеркнул руководитель края.

Таким образом, родные бойца смогут рассчитывать на всю возможную в этом случае социальную помощь.

К слову, в регионе реализуются 17 собственных мер. В их числе — краевой материнский капитал, отдых и оздоровление детей. Также очень востребован «Подарок новорожденному». По поручению губернатора коробку со всем необходимым малышу на первое время с сентября 2021 года получает при выписке каждая молодая мама. Всего за время действия акции обладателями такого приданого стали почти 24 тысячи семей.

Еще одна эффективная мера поддержки — социальный контракт, благодаря которому малоимущие граждане могут найти работу, завести личное подсобное хозяйство и даже открыть свое дело. В 2023-м этой формой помощи воспользовались 2169 семей. В новом году на соцконтракты в краевом бюджете заложено более 427 млн рублей — на 43 млн рублей больше, чем в прошлом. За счет чего число получателей тоже увеличится.

Не менее серьезный вопрос — поддержка и сопровождение женщин, оказавшихся в сложной жизненной ситуации и обратившихся в кризисные отделения.

— Прошу быть к ним особенно внимательными. Дружелюбие и забота — это самое главное в работе с людьми! — нацелил госаппарат Михаил Дегтярев.

При обсуждении вопроса поддержки воспитанников детских домов руководитель региона особо отметил важность проведения для них занятий финансовой грамотности. Напомним, с июля 2023 года по распоряжению губернатора размер карманных денег детей вырос в 20 раз: вне семьи многие ребята просто не знают, как с ними правильно обращаться.