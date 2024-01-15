В Минтруда рассказали, какой будет средняя пенсия в феврале

По указу «О повышении пенсий» с 1 февраля трудовые пенсии увеличатся в среднем на 10%. В итоге они вырастут примерно на 75 рублей.
Ирина Костевич уточнила, что основные расходы, которые понесет фонд соцзащиты населения в 2024 году, составят 22 млрд рублей. Это на 17% больше, чем в прошлом году. Сумма будет формироваться через уплату взносов с заработной платы работающих граждан.
Всего на выплату пенсий в феврале 2024 года будет направлено 1,8 млрд рублей. Из этой суммы 166 млн — дополнительные расходы, утвержденные указом.
Планируется, что соотношение среднего размера пенсии по возрасту неработающего пенсионера и средней заработной платы работников в 2024 году будет не ниже 45,1%.