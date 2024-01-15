В Минтруда рассказали, какой будет средняя пенсия в феврале

Ирина Костевич уточнила, что основные расходы, которые понесет фонд соцзащиты населения в 2024 году, составят 22 млрд рублей. Это на 17% больше, чем в прошлом году. Сумма будет формироваться через уплату взносов с заработной платы работающих граждан.