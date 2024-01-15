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Депутат предложил выкупить у болгар памятник «Алеша» и установить его в Самаре

Депутат из Самары Матвеев предложил губернатору Самарской области выкупить памятник советским воинам-освободителям.
Источник: Комсомольская правда

Самарский депутат Михаил Матвеев предложил выкупить памятник советским воинам-освободителям «Алеша», который находится в болгарском городе Пловдива, и установить его на Волге в Самаре. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

— Направил губернатору Самарской области предложение принять меры по выкупу у муниципалитета Пловдива памятника «Алеша», если будет принято анонсированное решение о его демонтаже.

отметил парламентарий

Ранее народный избранник из Самары возмущался прошедшей по массмедиа информации, что депутаты в Болгарии предложили перенести до конца 2024 года памятник бойцу советской армии с холма Освободителей в Пловдиве в музей социалистического искусства в Софии.

При этом место под монументом после его демонтажа предлагают обновить. По мнению болгарских парламентариев, мемориальный комплекс морально устарел.

монументы