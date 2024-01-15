Полномочия мэра Канска Андрея Береснева истекают 15 января

Сегодня, 15 января, истекает срок полномочий мэра Канска Андрея Береснева. Конкурс по выбору нового главы города назначен на 30 января 2024 года. Горсовет принимает документы от кандидатов до 23 января. Подавать бумаги претенденты должны лично.
Их ждут ежедневно в рабочие дни с 8:00 до 12:00 и с 13:00 до 16:00. В выходные и нерабочие праздничные дни — с 10:00 до 12:00. В пакет документов, кроме различных удостоверений, биографических данных и сведений, подтверждающих подачу деклараций, должна входить программа развития города, разработанная кандидатом.