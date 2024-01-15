Полномочия мэра Канска Андрея Береснева истекают 15 января

Их ждут ежедневно в рабочие дни с 8:00 до 12:00 и с 13:00 до 16:00. В выходные и нерабочие праздничные дни — с 10:00 до 12:00. В пакет документов, кроме различных удостоверений, биографических данных и сведений, подтверждающих подачу деклараций, должна входить программа развития города, разработанная кандидатом.