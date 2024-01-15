Встреча в Давосе по «формуле мира» Киева закончилась ничем, пишут СМИ

Как сообщал в интервью РИА Новости министр иностранных дел Сергей Лавров, в конце 2023 года в режиме полной секретности прошла встреча по так называемой формуле мира Владимира Зеленского с участием западных стран и некоторых государств Глобального Юга. Как позднее передавало агентство Bloomberg со ссылкой на источники, мероприятие состоялось 16 декабря в Саудовской Аравии. Киев там попытался заручиться поддержкой своих условий по мирным переговорам с Россией, но серьезного прогресса не достиг.