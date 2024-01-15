В правительстве Омской области ожидаются масштабные преобразования

Так, на странице Министерства региональной политики и массовых коммуникаций появился проект указа губернатора о переименовании этого ведомства в Министерство внутренней политики.
Из документа следует, что количество сотрудников, работающих в нынешнем министерства, после его переименования не изменится.
Как уточнила по обращению «СуперОмска» пресс-секретарь губернатора Виталия Хоценко, после преобразования в ведении Министерства внутренней политики останутся медиа и коммуникации. Курировать ведомство продолжит зампред омского облправительства Олег Заремба.
Добавим, что действующее Министерство региональной политики и массовых коммуникаций Омской области с лета 2023 года возглавляет Анастасия Терпугова.
Также изменения ожидаются и в омском Минсельхозе. Так, на странице ведомства опубликован проект указа губернатора о переименовании Министерства сельского хозяйства и продовольствия в Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности.
Предполагается, что в новом виде министерства начнут действовать с 1 апреля 2024 года.
Напомним, что к этому же сроку в Омске должно появиться и главное управление молодежной политики, которое выделят из состава Министерства спорта.