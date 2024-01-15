Радий Хабиров наградил воинов СВО из Башкирии медалью генерала Шаймуратова

«В декабре прошлого года усилиями полка “Башкортостан” была прорвана оборона противника. Командование высоко оценило вклад полка “Башкортостан”», — сказал Радий Хабиров.
За мужество, проявленное при исполнении воинского долга, медалью генерала Шаймуратова награждены участники СВО Линар Валишин, Сергей Винокуров, Ильдар Илазов, Анатолий Гребенщиков, Сирин Ильяминов, Александр Колесников, Дмитрий Мещеряков, Сергей Минаев, Александр Сандалов, Азат Сафаргалин, Рафаиль Субхангулов и Сердар Шакулиев.
«Благодарю вас за вашу службу. Мы вас всех ждём дома — живыми и невредимыми. Мы поддерживали и будем поддерживать вас. Наша главная задача — это обеспечить вас всем самым необходимым, чтобы вы могли выполнять свой воинский долг и беречь себя. Передайте от нас слова благодарности командованию и всем ребятам. Очень надеюсь, что с вашими семьями всё в порядке. Если есть какие-то вопросы, обращайтесь», — сказал Радий Хабиров.
Руководитель республики отметил, что мотострелковый полк «Башкортостан» является гордостью республики.
Ранее государственной награды Республики Башкортостан был удостоен житель Балтачевского района. Как сообщил глава администрации муниципалитета Ильгиз Субушев, выходец из деревни Кумьязы отмечен за отличия в службе и отвагу в зоне СВО.