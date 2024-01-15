Радий Хабиров наградил воинов СВО из Башкирии медалью генерала Шаймуратова

«Благодарю вас за вашу службу. Мы вас всех ждём дома — живыми и невредимыми. Мы поддерживали и будем поддерживать вас. Наша главная задача — это обеспечить вас всем самым необходимым, чтобы вы могли выполнять свой воинский долг и беречь себя. Передайте от нас слова благодарности командованию и всем ребятам. Очень надеюсь, что с вашими семьями всё в порядке. Если есть какие-то вопросы, обращайтесь», — сказал Радий Хабиров.