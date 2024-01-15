Белорусские военные пройдут обучение в России

МИНСК, 15 янв — Sputnik. Белорусские военнослужащие пройдут обучение на территории России, об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны республики.
«В ходе занятий акцент будет сделан на опыт, приобретенный Вооруженными Силами России в ходе ведения специальной военной операции», — уточнили в ведомстве.
️После того, как обучение завершится, военные в качестве инструкторов по наиболее сложным предметам боевой подготовки передадут полученный опыт подразделениям Вооруженных сил Беларуси.
Учебно-боевые центры
Напомним, что в прошлом году между Минском и Москвой было подписано соглашение о создании и функционировании учебно-боевых центров подготовки военнослужащих вооруженных сил России и Беларуси.
В них предполагается проводить совместную боевую подготовку, дежурство воинских контингентов, обмен опытом по вопросам боевого применения действующих образцов вооружения, военной и специальной техники и так далее.
В МИД России поясняли, что учебно-боевые центры совместной подготовки военных планируют сформировать практически для всех видов войск. Ожидается, что они появятся на базе уже действующих воинских частей.
Глава Минобороны Беларуси Виктор Хренин также отмечал, что для создания центров не придется организовывать новые штатные структуры в вооруженных силах Беларуси и России.