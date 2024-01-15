«Тайвань является неотъемлемой частью Китая» — МИД Узбекистана о президентских выборах на Тайване

Узбекская сторона внимательно отслеживает ситуацию, связанную с прошедшими выборами на Тайване, заявили в МИД Узбекистана.
«Вновь заявляем, что твёрдо поддерживаем принцип “одного Китая” и то, что правительство Китайской Народной Республики является единственным законным правительством Китая, а Тайвань — неотъемлемой частью территории Китая», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.
В МИД также подчеркнули, что «Узбекистан решительно выступает за мирное развитие отношений между двумя берегами и поддерживает все усилия правительства КНР по осуществлению воссоединения Китая».
Напомним, 13 января на Тайване состоялись президентские выборы, на которых победил нынешний вице-президент Тайваня, лидер правящей Демократической прогрессивной партии Лай Циндэ, который выступает за суверенитет и отвергает территориальные претензии КНР.
Политик набрал более 40%, опередив своего основного конкурента Хоу Ю-и из оппозиционной партии Гоминьдан, выступающий за развитие взаимодействия с Пекином.
Ранее власти КНР призывали не голосовать за победившего на выборах Лай Циндэ и обвиняли его в сепаратизме.