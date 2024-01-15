Лукашенко предлагает интенсифицировать сотрудничество Беларуси и Таджикистана

«Давайте будем интенсифицировать наши отношения. С Эмомали Шариповичем (Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. — Прим. БЕЛТА) в ближайшее время при первой же возможности мы поговорим о том, чтобы определить направления интенсификации наших отношений. А вы как посол весьма активный, перспективный дипломат, думаю, внесете свой вклад в развитие наших отношений», — сказал глава государства.