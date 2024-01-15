«Давайте будем интенсифицировать наши отношения. С Эмомали Шариповичем (Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. — Прим. БЕЛТА) в ближайшее время при первой же возможности мы поговорим о том, чтобы определить направления интенсификации наших отношений. А вы как посол весьма активный, перспективный дипломат, думаю, внесете свой вклад в развитие наших отношений», — сказал глава государства.
Лукашенко предлагает интенсифицировать сотрудничество Беларуси и Таджикистана
15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко предлагает проработать направления для интенсификации сотрудничества с Таджикистаном, особенно на фоне падения товарооборота в последнее время. Об этом глава государства заявил на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Таджикистана в Беларуси Бахтоваром Сафарзодой, передает корреспондент БЕЛТА.